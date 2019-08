Sportevent : Jetzt noch für den Eignerbach-Lauf anmelden

Wülfrath (isf) Zum dritten Mal startet am Sonntag, 25. August, ab 10 Uhr der ASV-Lhoist-Lauf um den Eignerbach. Erstmalig ist er Teil des Neanderland Cup des Kreis Mettmann. Die Strecke führt die Teilnehmer auch am Steinbruch Silberberg vorbei.

Wie verläuft die Strecke? Start und Ziel sind an der Milchstraße in Velbert-Tönisheide. Die Strecke führt auf befestigten Wegen vorbei am Steinbruch Silberberg durch das Naherholungsgebiet Eignerbach. Die längste Strecke beträgt 9,5 Kilometer. Unterschiedliche Streckenführungen bieten dann für alle Altersklassen und Fitness-Zustände die geeignete Route. So ist die kurze Strecke fünf Kilometer lang, die Kinder-Strecke 1,7 Kilometer.