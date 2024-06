Gemeinsam für die gute Sache in Wülfrath Jetzt noch anmelden zur Armutskonferenz

Nun soll an diese erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit angeknüpft werden. Da in Wülfrath entlang der Lebensbiografie von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gearbeitet wird, liegt der Fokus in der VI. Armutskonferenz nun noch einmal auf dem Thema „Jugendarmut“. Die trägerübergreifende Steuerungsgruppe gegen Kinderarmut in Wülfrath, „Teilhabe ermöglichen – Ausgrenzung verhindern“, lädt Interessierte herzlich ein. Wer sich kurzfristig noch anmelden möchte, kann dies per E-Mail an für die Armutskonferenz anmelden möchte sendet bitte eine E-Mail an praeventionsbuero@stadt.wuelfrath.de.