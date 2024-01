Bücher in Wülfrath Bücher entdecken mit Lesestart-Set

Was ist drin? Ein Bilderbuch für Dreijährige „Wir entdecken die Natur“, eine Broschüre mit Informationen für Eltern „Vorlesen und erzählen für Kinder ab 3“ und eine Stofftasche. Das Lesestart-Set ist ab sofort in der Wülfrather Medienwelt an der Wilhelmstraße 146 während der Öffnungszeiten erhältlich. Die Anzahl der Sets ist begrenzt.