Kabarett-Premiere bei der Awo Wülfrath Denken und Lachen auf höchstem Niveau

Sein zweiter Begleiter war der politische Berater von Karl Lauterbach, der dem Publikum unter anderem verriet, warum Lauterbach immer die Talkshows heimsuchte. Die Parodien wurden mit Lachsalven und Beifall belohnt. Der dritte im Bunde war Krankenpfleger. Was habe man davon, von den Balkonen beklatscht zu werden und bei Tarifverhandlungen an der unteren Grenze der Lohnspirale zu landen, so die Frage an das Publikum. In einem Land wie Deutschland sei es beschämend, wenn gerade die Menschen, die sich um die Mitmenschen kümmern, dafür nicht entlohnt werden.