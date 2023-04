Veranstaltung in Wülfrath Hier wird lachend statt tanzend in den Mai gestartet

Ein „Tanz in den Mai“ mal anders: Jens Neutag, einer der profiliertesten Kabarettisten Deutschlands, kommt am Sonntag, 30. April, um 19 Uhr ins Kulturbistro der Awo. Noch am Vorabend seines Auftritts in Wülfrath ist er in Berlin im „Hinterzimmer“ zu sehen. Neutag bestreitet in der Kalkstadt eine Premiere: Denn erstmals bietet das Team eine Kabarett-Veranstaltung an.