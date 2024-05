Zündende Idee aus Wülfrath Jede Menge Aktionen auf dem Lebensraum Friedhof

Info

Die letzte Phase des Lebens und das Sterben zu begleiten ist die Aufgabe, der sich die Hospizgruppe Wülfrath voller Hingabe stellt. Christina Heilmann ist die Ansprechpartnerin für Wülfrath, denn Hospizplätze sich rar und so rückt die Notwendigkeit ambulanter Hilfe immer mehr in den Vordergrund. Dazu sucht die Hospizgruppe Menschen, die sich als ehrenamtliche Sterbebegleiter ausbilden lassen wollen. Eine hilfreiche und notwendige Entlastung der pflegenden Angehörigen. Dafür wird im Oktober ein neuer Kurs eingerichtet, der bis Februar in 120 Stunden diese Aufgaben bewältigen will. Zudem bietet die Gruppe einen „Letzte Hilfe Kurs“ analog zum „Erste Hilfe Kurs“ an.