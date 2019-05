Wülfrath : Jäger zeigen Kindern den Wald

Wülfrath An drei Stationen erfahren kleine Forscher beim Lernort Natur viel über die heimischen Tiere und Pflanzen.

Eichhörnchen, Feldhase und Fuchs blicken die Kinder mit treuen Augen an. Die Grundschüler der Lindenschule zeigen keine Scheu. Denn die Tiere sind präpariert, also nicht echt, und Bestandteil der mobilen Station des Hegerings beim Lernort Natur im Düsseler Wald.

Zu jedem der Tiere hält Alex Zobel, Obmann für Naturschutz und Lernort Natur, eine kleine Geschichte bereit. Das Gehörn eines Hirsches dürfen alle Kinder nacheinander in die Hand nehmen. Viele der Kinder sind überrascht von dem Gewicht. „Und das ist nur eine Seite. Davon gibt es zwei“, erklärt Zobel. Einmal im Jahr falle das Geweih ab, aber nicht auf beiden Seiten gleichzeitig. „Je nachdem, wie schwer das Geweih ist, kann so ein Hirsch dann auch schon mal das Gleichgewicht verlieren.“

Seit 14 Jahren veranstaltet die Wülfrather Jägerschaft im Frühjahr den Lernort Natur. Dabei handelt es sich um eine Lehrveranstaltung des Hegerings in freier Natur, die sich an Grundschüler der jüngeren Klassen und Vorschulkinder der Kindergärten richtet. Ziel ist es, den Kindern den Lebensraum Wald mit seinen Tieren und Pflanzen näher zu bringen. In diesem Jahr haben sich 320 Schul- und Vorschulkinder angemeldet, aufgeteilt in Kleingruppen an insgesamt drei Tagen.