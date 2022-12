Weihnachtsmarkt in Wülfrath Jack McBannon tritt beim Herzog-Wilhlem-Markt auf

Fast schon hätte der Abschluss des Herzog-Wilhelm-Marktes (HWM) am Sonntagnachmittag ohne Programmpunkt ablaufen müssen. Denn die Garde der Kalkstadtnarren musste kurzfristig aus Krankheitsgründen absagen. Doch das Team vom HWM hat eine mehr als würigen Ersatz gefunden: „Das ist für uns eine echte Ehre und wir freuen uns sehr: Jack McBannon hat zugesagt, kurzfristig am kommenden Sonntag auf der HWM-Bühne aufzutreten“, sagt Thomas Reuter, Vorsitzender des HWM-Fördervereins. Gerade erst hat der gebürtige Wülfrather (Thorsten Willer) eine Deutschland-Tour mit Gil Ofarim gespielt, nun hat er ein Heimspiel ab 16 Uhr auf dem Kirchplatz. Der Singer- und Songwriter hat in diesem Jahr im Nashville im legendären Cash-Studio neue Songs aufgenommen. Davon wird vielleicht auch am Sonntag etwas zu hören sein. „McBannon ist nun wirklich ein echter Hochkaräter. Toll, dass er einspringt“, betont Ineke Koch, Beisitzerin im Vorstand des HWM-Fördervereins.