Umfrage gestartet Wülfraths Mobilität wird zum Forschungsobjekt

Im Februar 2023 beginnt die auf zwölf Monate ausgelegte Haushaltsbefragung zur alltäglichen Mobilität der Bevölkerung in der Stadt Wülfrath, die von der Technischen Universität (TU) Dresden durchgeführt wird. Die Untersuchung ist Teil des Forschungsprojektes „Mobilität in Städten – SrV 2023“, das in mehr als 500 deutschen Städten und Gemeinden zeitgleich läuft. Auch der Kreis Mettmann und die anderen kreisangehörigen Städte nehmen teil. Das Projekt liefert wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung sowie die Verkehrspolitik.