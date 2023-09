Veranstaltungen in Wülfrath Nachts im Museum

Das Team vom Zeittunnel lädt ebenfalls ab 18 Uhr auf das Gelände am Hammerstein 5 ein. Eröffnet wird dort die Museumsnacht von Detlef Regulski. Er zeigt um 18 Uhr seine Uhu-Präsentation. Die weltweit größte Eulenart, der Uhu, ist in unserer Region seit den 90er-Jahren ein Neubürger in der Vogelwelt. Wie es dazu gekommen ist, wird in einem Vortrag mit eindrucksvollen Bildern berichtet. In diesem Zusammenhang werden auch die anderen in unserem Gebiet lebenden Eulenarten vorgestellt.