Mehr Möglichkeiten in Wülfrath NRW-Stiftung will Projekte in der Stadt finanzieren

An Ideen mangelt es den Aktiven in Vereinen, Organisationen und Institutionen in Wülfrath wirklich nicht. Doch was fehlt in der klammen Kommune, ist das Geld, um aus tollen Ideen umsetzbare Projekten zu machen. Nur gut, dass sich nun für die Ehrenamtler eine ganz neue Perspektive aufgetan hat. Denn Wülfrath ist jetzt Mitglied im Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Im Niederbergischen Museum wurde offiziell die Mitgliedsurkunde vom Stiftungsgeschäftsführer Stefan Ast an Bürgermeister Rainer Ritsche überreicht.