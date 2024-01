Winterwunderland in Wülfrath So schön ist der Januar-Schnee in Wülfrath

Der Schnee am 17. Januar 2024 fiel zwar mit kleinen Flocken, dafür aber mit sehr vielen, sodass die Kalkstadt in ein schönes Winterwunderland verzaubert wurde. Mit den Sonnenstrahlen vom Donnerstag war es eine wahre Winteridylle, wie hier am Panoramaradweg Richtung Zeittunnel. Einige Impressionen.