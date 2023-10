Geflüchtete in Wülfrath Stadt ist auf der Suche nach Wohnraum

Allein in diesem Jahr seien in der EU sowie der Schweiz und Norwegen bereits mehr als 800.000 Asylanträge gestellt worden. Dies sei der höchste Wert seit 2016. Bis zum Jahresende könnten es mehr als eine Million werden, heißt es aus Berlin. Deshalb bittet die Stadt: „Sollten Sie in der Lage sein, mit Wohnraum zu helfen, melden Sie sich bitte unter der E-Mail-Adresse a.vitzthum@stadt.wuelfrath.de oder unter der Rufnummer 02058 18364.“