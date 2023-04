Innenstadtentwicklung in Wülfrath Die Städte der Zukunft wandeln sich zu Erlebnisräumen

Wie sieht die Innenstadt künftig aus? Was kann gegen das Händleraussterben getan werden? Die Menschen in der Stadt bewegt die Innenstadtentwicklung, das zeigt der Stammtisch der „SPD 60 plus“. Auch die Quartiersentwicklung Ellenbeek intieressiert die Menschen, das zeigte sich im Februar deutlich beim Zusammentreffen im Café Pöttchen. Für das Frühlingscafé der SPD 60 plus in der Awo hat der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Manfred Hoffmann, recherchiert und einen Vortrag über die Zukunft der (Innen-) Städte gehalten. Über die Situation in der Ellenbeek berichtete Hans-Jürgen Ulbrich.