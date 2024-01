Haltung zeigen in Wülfrath Innenstadt wird Freitag für Demo gegen Rechts gesperrt

Das wird auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben. Die Stadtverwaltung Wülfrath informiert über bevorstehende Verkehrsbehinderungen. In der Zeit von 16 bis circa 19 Uhr wird es in der Innenstadt zu Straßensperrungen kommen. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich Innenstadt während dieser Zeit weiträumig zu umfahren. Des Weiteren ist mit Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen. Die Buslinien, die durch die Innenstadt führen, werden Umleitungen folgen müssen, was zu Verzögerungen im Fahrplan führen kann. Fahrgäste werden gebeten, für ihre Fahrten am Freitagnachmittag zusätzliche Zeit einzuplanen. Fragen zu den Verkehrseinschränkungen beantwortet das Ordnungsamt unter Telefon 02058 18245.