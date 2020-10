Initiative übernimmt altes VHS-Gebäude : Renovierungsarbeiten starten – WIR bittet Wülfrather um Hilfe

Wülfrath Für die Renovierungsarbeiten im alten VHS-Gebäude sucht die WIR-Initiative für Samstag, 10. Oktober, noch nach Helfern, die mit anpacken.

Auch das Theater Minestrone und die Young Voices wollen sich an den Kosten beteiligen. Weitere Nutzer des Hauses sind die Landfrauen und die Freifunker. Die Freifunker übernehmen zudem eine wichtige Rolle im WIR-Projekt: Sie sorgen dafür, dass die IT des Hauses läuft und planen außerdem ein MakerSpace, eine offene Werkstatt zur freien Nutzung, einzurichten – momentaner Arbeitstitel: Ideenwerk. Dort soll der Nutzer dann unter anderem 3D-Drucker, Laser-Cutter oder auch Strick-Computer finden. Ein Förderantrag beim Land NRW ist bereits gestellt.

Auf dem Treffen wurde auch über die Arbeiten informiert, die im neuen WIR-Haus noch anstehen und es wurden Teams gebildet, die sich dann beispielsweise um die Demontage, die Elektrizität, Entsorgung, den Sanitärbereich oder die Teeküche kümmern. Am kommenden Wochenende sollen die Arbeiten im WIR-Haus in der Wilhelmstraße 189 anfangen. „WIR haben überlegt. WIR haben geplant. Wir haben gesammelt. Und jetzt starten WIR“, sagt Sandra Leidig-Diekmann.

Wülfrather, die mithelfen wollen, sind herzlich willkommen und können am Samstag, um 10 Uhr, in den „Multiraum“ im WIR-Haus kommen. Dort müssen die Tapeten entfernt, die Decke und eine Wand eingerissen werden. Benötigt werden zudem noch Baustellenstrahler, Leitern und Arbeitsmaterialien. Wer mithelfen und sich weiter informieren will, schreibt eine Mail an: kernteam@wir-wuelfrath.de.