Immobilie Wilhelmstraße : Nimmt Initiative heute wichtige Etappe auf Weg zu Kult(ur)haus?

Wülfrather signalisieren ihre Unterstützung für die Idee von der Initiative „Wir“. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Im Haupt- und Finanzausschuss, der Dienstag, 16. Juni, ab 17 Uhr öffentlich in der Sporthalle Goethestraße tagt, steht unter anderem eine Entscheidung über die Nachnutzung der städtischen Immobilie an der Wilhelmstraße an. Die Initiative „Wir“ legte ein Konzept zur Nutzung durch Wülfrather Vereine vor.

Wülfrath Nach den Sommerferien möchte die Initiative „Wir –Wülfrather Ideen Räume“ einen Probebetrieb in dem Ex-VHS-Haus an der Wilhelmstraße 189 starten. Die Voraussetzung dafür soll der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am heutigen Dienstag, 16. Juni, schaffen.

Die Verwaltung schlägt Ausschuss und Rat vor, das Projekt der Initiative WIR, das Gebäude Wilhelmstraße 189 einer anteiligen Nutzung durch Wülfrather Vereine zuzuführen, zu unterstützen. Dafür soll eine zwei- bis dreijährige Pilotphase ermöglicht werden. Die Verwaltung soll darüber hinaus beauftragt werden, „die Nutzung durch Wülfrather Vereine im Antrag auf Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogramms, kurt Step, zu berücksichtigen“.

Zuletzt hatte „Wir“ Vertreter der Ratsfraktionen zum „Projekt-Haus“ eingeladen, um gegebenenfalls offene Fragen und Hintergründe eines Pilotbetriebs zu erklären. Vertreter von CDU, SPD, WG und Grünen signalisierten ihre Unterstützung des Vorhabens. Die Politiker konnten darüber hinaus einen Eindruck davon gewinnen, wie groß das Interesse unter Vereinen und Gruppen inzwischen geworden ist. Mehr als 20 unterschiedliche Akteure – von der TBW-Tischtennisabteilung über Theater Minestrone und Wülfrath pro bis zu einem Gesangstudio – machten bei einem Fotoshooting mit. Damit soll in den kommenden Wochen und Monaten über soziale Netzwerke für die „Wir“-Idee geworben werden.

Ein Zusammenschluss von Wülfrather Vereinen und interessierten Einzelpersonen hat im März 2020 diese Initiative gegründet, um gemeinsam ein Konzept für eine Nachnutzung des städtischen Gebäudes als „identitätsstiftendes Bürger- und Kulturzentrum“ zu entwickeln. Die Initiative beabsichtigt – in Form eines Trägervereins und auf der Grundlage eines Betreiberkonzeptes – die Voraussetzungen für die Beantragung von Städtebaufördermitteln durch die Stadt im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms für den Umbau und die Umnutzung der Wilhelmstraße 189 als quartiersbezogene Begegnungsstätte zu schaffen. Ein Trägerverein ist gerade in Gründung, das Betreiberkonzept liegt im Entwurf vor.

Außerdem hat die Initiative „Wir“ sich an das Büro „startklar a+b GmbH“ gewandt, das vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mit dem Management des Förderprogramms „Initiative ergreifen - Bürger machen Stadt“ beauftragt ist. Ziel des Förderprogramms ist es, bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen.

(RP/von)