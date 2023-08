Kunst in Wülfrath Wasser ist der Quell des Lebens

Wülfrath · Pfarrer Ingolf Kriegsmann hat sich in seinen Werken mit genau dem Thema geschaffen. Zu sehen sind sie in der aktuellen Ausstellung in der Kulturkirche.

30.08.2023, 18:00 Uhr

Pfarrer Ingolf Kriegsmann stellt seine Bilder in der Kulturkirche aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Hanna Eisenbart

Dass ein Pfarrer gut erklären, auch gut reden kann, wird als selbstverständlich angesehen. Dass ein Pfarrer aber auch noch gut malen kann, ist schon außergewöhnlich. Ingolf Kriegsmann, evangelischer Pfarrer in Wülfrath, kann das alles und hatte in die evangelische Kulturkirche zu einem Vespergottesdienst mit Ausstellungseröffnung eingeladen.