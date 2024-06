Kostenloses Angebot in Wülfrath Fluchterfahrung wird zur Kunst beim Workshop

Wülfrath · Die Flüchtlingshilfe „Inga“ lädt an diesem Samstag zum Acrylmal-Workshop ein. Anlass ist der Weltflüchtlingstag am 20. Juni. Was Sie dazu wissen müssen.

11.06.2024 , 12:13 Uhr

Elke Voß-Klingler hatte 2023 zur Bemalung von Flaggen anlässlich des Weltflüchtlingstags aufgerufen. Dieses Mal sollen Bilder zur Fluchterfahrung entstehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Seit 2001 gilt der 20. Juni als Weltflüchtlingstag. In diesem Jahr erklärte die UN diesen Tag nämlich dazu. Er soll darauf aufmerksam machen und ins Bewusstsein holen, dass alle Menschen ein Recht auf Schutz haben. Dabei ist es egal, wo sie herkommen, wo sie sie sind und warum sie gezwungen waren, ihr Heimatland zu verlassen und zu fliehen. Die Menschen, die auf der Flucht sind oder waren, haben dabei schmerzliche Erfahrungen machen müssen, oft ist der Weg lebensgefährlich. Es dauert, bis diese Erfahrungen verarbeitet sind, wenn sie überhaupt richtig verarbeitet werden können. Ein buntes Fahnenmeer bekundet große Solidarität Aktion in Wülfrath Ein buntes Fahnenmeer bekundet große Solidarität Eine Möglichkeit zur Verarbeitung bietet die Kunst und das Malen. Genau das bietet die Flüchtlingshilfe „Inga“ in Wülfrath nun im Vorfeld zum Weltflüchtlingstag an. Sie blädt an diesem Samstag, 15. Juni, von 14 bis 17 Uhr im Zeittunnel, Hammerstein 5, zu einen Acrylmal-Workshop ein. Es ist bereits das zweite Angebot zum Weltflüchtlingstag nach 2023. Begleitet wird der kostenlose Workshop von den Künstlern Elke Voß-Klingler, Regina Weidenbruch und Claus Klingler. Die Teilnehmer haben bei diesem Workshop die Möglichkeit, durch die Kraft der farblichen Gestaltung ihre Fluchterfahrung, sei es das Aufbrechen, oder auf dem Weg sein, oder das Ankommen, einen Ausdruck zu verleihen, erklären die Organisatoren. In einer sich anschließenden Ausstellung werden die fertigen Arbeiten vor dem Zeittunnel gezeigt.

