Klima in Wülfrath Info-Veranstaltung klärt über Wärmepumpe auf

„Durch das Gebäudeenergiegesetz, das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung, die schwankenden Energiepreise und den gestiegenen CO 2 -Preis, gab es zuletzt viel Bewegung beim Thema ‚passende Heizungstechnologie‘. An diesem Abend werden die Vortragenden viele grundsätzliche Fragen beantworten. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme“, so Klimaschutzmanager Schlüter.