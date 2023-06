Nachhaltigkeit in Wülfrath Booksharing in Flandersbach

Bis noch vor Kurzem fanden Wanderer, Fahrradfahrer und auch die Flandersbacher Bürger am Zwingenberger Weg in Höhe der Hausnummer 43 nur eine Rasenfläche vor. Das hat sich in den letzten Tagen drastisch verändert. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes haben hier Pflastersteine gelegt. Der Bürgerverein Flandersbach besorgte eine Bank und von Westenergie wurde dort ein Bücherschrank aufgestellt.