Adventszauber in Düssel : Bürgerverein bittet zum Tannenbaumfest

Bürgerverein Düssel e. V. veranstaltet am 26. und 27. November, 16 Uhr, sein Tannenbaumfest. Foto: Bürgerverein Düssel e. V.

Wülfrath Der Bürgerverein Wülfrath-Düssel lädt zu einem Tannenbaumfest am Dorfplatz in Düssel. „Nachdem wir 2020 coronabedingt unser Traditionsfest ausfallen lassen mussten, haben wir uns in diesem Jahr zu einer Neuauflage entschlossen“, so der Vorsitzende Thomas Kaulfuß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Tannenbaumfest beginnt am 26. und 27. November jeweils um 16 Uhr. Geboten werden Würstchen vom Grill, Schmalzbrot, Bier vom Fass, Glühwein, alkoholfreie Getränke, Gespräche und ab 18 Uhr weihnachtliche und andere Musik von der Düsseler Haus- und Hofkapelle.

Doch es gibt eine coronabedingte Einschränkung: „Wir haben als Bürgerverein eine große Verantwortung bei der Organisation eines solchen Festes. Daher haben wir uns entschieden, die 2-G-Plus-Regel anzuwenden.“ Heißt: aktueller und gültiger Impfnachweis oder Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion und zusätzlich ein maximal 48 Stunden alter Corona-Schnelltest (kostenlosen Bürgertest) sind erforderlich. Test allein reicht nicht.

Den Start setzt am 26. November Diakon Michael Anhut um 15 Uhr für die Kinder in der katholischen Kirche St. Maximin mit einer Andacht zum Thema St. Martin, anschließend werden die Kinder vom Bürgerverein mit einem Weckmann beschenkt. Auch ein Knusperhäuschen steht für die Kinder bereit, von dem sich jedes Kind ein Stückchen „abknuspern“ kann. Hier gilt die 3-G-Regel. Für den Fall der Fälle ist der Bürgerverein auch auf eine kurzfristige Absage vorbereitet. Der Tannenbaum werde auf jeden Fall aufgestellt und geschmückt.

(von)