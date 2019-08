Wülfrath : In Düssel dreht sich drei Tage lang alles um Wein

Wülfrath Bis Sonntag wird am Dorfplatz in Düssel gefeiert. Neben Wein- und Essständen werden auch Kutschfahrten angeboten.

Kutscherstuben-Chef Frank Hamann und sein Team richten das das Düssler Weinfest nun zum vierten Mal aus. Schauplatz ist wieder der historische Dorfplatz mit der Kirche St. Maximin. Los geht es heute, 23. August, ab 17 Uhr. Geöffnet hat das Weinfest bis 22 Uhr. Am Samstag sind die Öffnungszeiten von 15 bis 22 Uhr, am Sonntag geht es von 12 bis 20 Uhr weiter.

Was erwartet die Besucher? Insgesamt gibt es neun Stände mit unterschiedlichen Angeboten. Im Vordergrund steht natürlich der Wein. Daher bieten fünf Stände unterschiedliche Weine aus den Anbaugebieten Baden, Mosel, Rheinhessen und Rhein-Pfalz an. „In diesem Jahr gibt es auch zum ersten Mal chilenische und französische Weine“, erklärt Hamann. In den vergangenen Jahren hatten Besucher immer wieder nach ausländischen Weinen gefragt, nun wolle man beim diesjährigen Fest schauen, wie das beim Publikum ankomme.

„Das Weinfest in Düssel ist immer wieder ein gemütliches Beisammensein“, erklärt Organisator Hamann und freut sich, dass an diesem Wochenende auch das Wetter mitspielen soll. Das ist auch für die Kutschfahrten wichtig. Diese werden am Samstag und am Sonntag für Jung und Alt angeboten. Die Fahrt geht dann durch den Ort Düssel.