Karneval in Wülfrath : In dieser Session regiert die Kinderprinzessin allein

Wülfrath Trotz mehrfacher Aufrufe wird es in der Session 2019/2020 kein neues Prinzenpaar geben: Es ließ sich einfach kein Kinderprinz finden, wie der Karnevalsverein Kalkstadtnarren (KSN) mitteilt. Stattdessen gibt es aber eine Kinderprinzessin.

Die Anforderungen an das Kinderprinzenpaar sind in jedem Jahr eigentlich die gleichen: Die Majestäten müssen zwischen acht und 15 Jahren sein und Spaß am Karneval haben. Als sich kein Paar in Wülfrath finden konnte, hatten die Kalkstadtnarren selbst in umliegenden Städten wie Wuppertal oder Velbert gesucht, um die mehr als 30 Jahre alte Tradition zu bewahren.