Wülfrath : Der Schweinelauf wird zweifarbig

Wülfrath Bislang verzeichnen die Organisatoren mehr als 400 Teilnehmer. Traditioneller Start ist am Lhoist Sportpark.

Bei dem Schweinelauf in Wülfrath handelt es sich um einen Spendenlauf, dessen Einnahmen sozialen und karitativen Zwecken gestiftet wird. Der Volkslauf unterteilt sich in zwei anspruchsvolle Strecken mit Längen von 12,4 und 5,3 Kilometern. Die Strecke führt durch das größte Kalksteinabbaugebiet Europas unter anderem von der Sportanlage Erbacher Berg über den Silberberger Weg auf den Panorama-Radweg. Bei den so genannten Ferkelläufen (im Stadion) machen Bambinis mit.

Nach den Osterferien will der Lions-Club gezielt Kindergärten und Grundschulen ansprechen. Auf die Frage, was denn eigentlich den Schweinelauf in Wülfrath ausmacht, nennt Dersch drei Gründe. Zum einen sei das der karitative Zweck. In diesem Jahr will der Lions-Club mit den Einnahmen unter anderem das Jugendrotkreuz in Wülfrath unterstützen. Daher sei das Motto der Veranstaltung auch „Laufen für Kinder“. Der zweite Grund sei die Herausforderung einer landschaftlich sehr schönen Strecke. Auf der kleinen Route gebe es anderthalb Anstiege, auf der größeren Distanz sogar drei sportliche Herausforderungen. Daher gibt es auch Wasser-Versorgungsstellen für die Läufer, die sich im Bereich des Zeittunnels und der Querung des Panorama-Radweges/Kruppstraße befinden. Der dritte Aspekt sei, dass sich der Schweinelauf, der einst auf dem Sportplatz in Düssel begonnen hat, immer mehr zum Familienfest entwickelt habe.