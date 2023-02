Jahresball in Wülfrath Im Walzertakt zu neuen Kirchenglocken

Am Eingang, am Ende eines ausgelegten Teppichs, nahm Marcus Fritsche die Gäste in Empfang, begrüßte sie mit einem freundlichen Lächeln und geleitete sie zu ihren Tischen. Das gefiel den Besuchern, die sich auf einen Tanzabend eingestellt hatten, außerordentlich gut. „Wir wurden sehr nett empfangen“, freute sich Besucherin Martina (55). Zum ersten Mal war die Wuppertalerin zum Wülfrather Jahresball gekommen. Der erste Eindruck: sehr positiv. Schon lange war sie nicht mehr ausgegangen, obwohl sie in ihrer Jugend sehr gerne tanzte. Eingeklemmt in der Routine zwischen Familie und Beruf, fand sie bislang keine Gelegenheit, wieder einmal in schöner Atmosphäre und mit lieben Freunden auszugehen, um zu tanzen. Freundin Adriana (40) hatte den Ball bereits mehrfach besucht. „Ich wohne hier gleich in der Gegend, also passt das sehr gut, außerdem gefällt mir das Ambiente, die Leute sind nett, die Musik ist super.“