Einzelhandel in Wülfrath : Feinschmecker können bald in die „Genussbar“

Bald haben Weingenießer eine neue Anlaufstelle in Wülfrath: Im September eröffnet die Genussbar in der Fußgängerzone. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Wülfrath Florian Grützmacher bietet ab September Wein- und Feinkostspezialitäten an der Wilhelmstraße an. Er reiht sich in die Nutzer des Förderprogramms zur Belebung der Innenstädte ein.

Es weitere gute Neuigkeiten im Kampf gegen den Leerstand in der Fußgängerzone: Im September wird an der Wilhlemstraße 128 die „Genussbar“ eröffnen. Das teilt die Stadt mit.

Inhaber ist Florian Grützmacher. In seiner Genussbar wird er Wein- und Feinkostspezialitäten anbieten. Das Geschäft möchte er im französischen Stil gestalten. Die Waren können sowohl mitgenommen, als auch im gemütlichen Ambiente direkt vor Ort verkostet werden – eine schöne Gelegenheit, bei einem Glas Wein und kleinen Speisen, wie beispielsweise einer Antipasti- oder Käseplatte Freunde zu treffen und zu verweilen. Geplant sind außerdem Verkostungsevents zum Thema „Käse trifft Wein“ und Ähnliches.

Zusätzlich soll ein Online-Handel betrieben werden.

Wie bereits andere vor ihm, nutzt auch Florian Grützmacher die momentane Förderungsmöglichkeit durch das Sofortprogramm zur Belebung der Innenstädte. Dadurch kann er das Lokal für gut 20 Prozent der regulären Kaltmiete anmieten und so mit einem geringeren Risiko seine Geschäftsidee ausprobieren. Der Eigentümer der Immobilie verzichtet bei der Teilnahme an dem Förderprogramm auf 30 Prozent der bisherigen Kaltmiete. Die Stadt mietet das Lokal also für 70 Prozent der Altmiete an und vermietet es dann vergünstigt an die Interessenten weiter. Die Differenz zwischen den städtischen Mietein- und -ausgaben trägt zu 90 Prozent das Land NRW. Die restlichen zehn Prozent werden durch den städtischen Haushalt finanziert. Unternehmer können so ihre Idee am Markt für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren testen.

„Die Genussbar erweitert das Einzelhandels- und Gastronomieangebot der Innenstadt mit einem besonderen Warensortiment, das sicher neue Besucher anzieht. Wie durch die bisherigen Neuansiedlungen auch, können hiervon auch andere Gewerbetreibende profitieren“, ist sich Bürgermeister Rainer Ritsche sicher.