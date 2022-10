Energiekrise in Wülfrath : Großverbraucher sollen als Puffer dienen

Heiko Schell, Chef der Stadt Wülfrath, glaubt nicht, dass es im Winter an Gas mangelt und es zu längeren Blackouts kommt. Bei exorbitant hohen Energierechnungen verspricht er: „Wir lassen niemanden im Regen stehen.“ Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Der Chef der Stadtwerke Wülfrath, Heiko Schell, hält Gasmangel und Blackout jedoch für unwahrscheinlich. Im WIR-Haus versprach er, klammen Privatkunden zu helfen.

Werden die Bürger im Winter frieren müssen? Die aktuelle Energiekrise war für den SPD-Ortsverein Anlass, mit diesem Thema in seine Veranstaltungsreihe „Bürgerdialog“ zu starten. Vorsitzender Niels Sperling und Fraktionschef Manfred Hoffmann begrüßten am Freitag rund 20 interessierte Bürger im WIR-Haus. Heiko Schell, Geschäftsführer der Stadtwerke, referierte zunächst über die Versorgungssicherheit in Deutschland und Wülfrath, dann konnten die Gäste Fragen stellen. Schells Fazit: Es werde wahrscheinlich niemand frieren müssen, und auch die Gefahr eines Blackouts sei sehr gering.

Der Energie-Mix in Deutschland ist bereits jetzt sehr vielfältig. Kohle, Kernkraft und Biomasse liefern zuverlässig und gleichbleibend die Grundversorgung mit Strom, so Schell. Die Windkraft sei schon recht weit ausgebaut und liefere in Spitzenzeiten die Hälfte der erzeugten elektrischen Energie. Allerdings sind Windkraft und Photovoltaik stark abhängig vom Wetter, sodass deren Produktion nicht dem Bedarf der Verbraucher folgt. „Strom muss in dem Moment erzeugt werden, in dem er nachgefragt wird“, erklärt Heiko Schell. Kern- und Kohlekraftwerke seien nicht geeignet, auf schnelle Schwankungen zu reagieren, und die Erneuerbaren, „die wir alle wollen, nicht falsch verstehen“, aus oben genanntem Grund ebenfalls nicht. Deshalb kommt an dieser Stelle das Erdgas ins Spiel, um die Versorgungslücke in der kalten Jahreszeit zu schließen.

Info Eine hundertprozentige Tochter der Stadt Das Unternehmen Die Stadtwerke Wülfrath sind eine 100-prozentige Tochter der Stadt und damit dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie liefern Gas, Wasser und Strom (Neander Energie), verkaufen Photovoltaikanlagen und bauen zurzeit mit der Firma Greenfiber ein Glasfasernetz für schnelles Internet.

Gas wird zum großen Teil zum Heizen verwendet, ist aber auch ein wichtiger Baustein bei der Stromerzeugung. Gaskraftwerke können ihre Leistung schnell herauf- oder herunterfahren und sorgen damit für ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt. Trotz des Ukraine-Krieges seien die Gasspeicher in Deutschland zu mehr als 90 Prozent gefüllt. „Das entspricht etwa 250.000 Gigawattstunden und würde für zwei bis drei Monate reichen“, schützt Heiko Schell. Und es fließe ja noch Gas, wenn nicht aus Russland, dann aus den Nordsee-Anrainerstaaten. Und was sei, wenn es doch nicht reiche, will jemand aus dem Publikum wissen. „In einem Szenario ist vorgesehen, Großverbraucher für 90 Minuten vom Netz zu nehmen“, erklärt Schell. Dadurch soll eine Überlastung verhindert werden.

In Wülfrath habe man bereits mit den industriellen Kunden gesprochen und sei vorbereitet. Aber so weit werde es wahrscheinlich nicht kommen. Außerdem sei die Gefahr eines längeren und flächendeckenden Stromausfalls in Deutschland heute nicht größer als vor zwei Jahren, glaubt Heiko Schell. Die Versorgungsquote liege bei 99,99 Prozent und die Steuerungszentralen seien sehr gut abgesichert.