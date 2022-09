Diebstahl in Wülfrath : Unbekannte fällen illegal Bäume

Diebstahl in Wülfrath

Scheinbar zur Verarbeitung als Brennholz haben bislang Unbekannte Bäume auf Grundstücksflächen der Lhoist Germany gefällt – unter anderem in Wülfrath am Angerweg. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/FBZ NRW

Wülfrath Unbekannte fällte jüngst auf 300 Quadratmetern geschützter Waldfläche Bäume – scheinbar zur Verarbeitung als Brennholz. Das Unternehmen kündigt an, jede illegale Rodung zur Anzeige zu bringen.

Wie Lhoist Germany/Rheinkalk mitteilt, fällen aktuell auf den Eigentumsflächen des Unternehmens in Wülfrath und auch Wuppertal vermehrt Unbekannte illegal Bäume – zuletzt am Angerweg in Rohdenhaus. Unbefugte haben dort rund 300 Quadratmetern Fläche, die als geschützter Landschaftsbestandteil gilt, scheinbar zur Verarbeitung von Brennholz genutzt, mit großdimensionierten Gitterboxen und Forstmaschinen. Um die Einsehbarkeit des Geländes vom angrenzenden Wanderweg zu verhindern, wurden tarnfarbene Sichtschutzmatten angebracht, teilt Unternehmenssprecher Mario Burda mit.