Fahndung in Wülfrath : Hundertschaft sucht Krapps Teich nach Tatwaffe ab

Die Polizei Düsseldorf fahndet mit diesem Bild öffentlich nach Hasni K., der am 5. August einen 26-jährigen Wülfrather mit einem Messer auf der Herrentoilette in einer Gaststätte angriff. Foto: Polizei Düsseldorf

Wülfrath Neben Tauchern im Wasser wird das Gebiet rund um den Krapps Teich auch mit einer speziellen Wasserdrohne abgesucht. Die Beamten hoffen, hier die Tatwaffe vom Messerangriff zu finden, der sich Anfang August in einer Gaststätte an der Straße „Im Spring“ ereignete. Nach dem Tatverdächtigen Hasni K. wird öffentlich gefahndet.

Gleich mehrere Truppenwagen der Polizei stehen derzeit an der Goethestraße. Die Beamten durchsuchen seit dem Morgen das Gebiet rund um den Krapps Teich nach der Tatwaffe vom Messerstichangriff am 5. August. Auch im Wasser selbst wird danach gesucht. Dafür sind Taucher sowie eine sepzielle Wasserdrohne im Einsatz, erklärt eine Pressesprecherin der Kreispolizei Mettmann auf Nachfrage der RP.

Mithilfe zahlreicher Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaft Düsseldorf sowie einer Polizeitaucherstaffel aus Bochum wurde das Gebiet rund um die Straße Am Diek nach Beweismitteln abgesucht. Bislang, teilt die Polizei mit, konnte das Tatmesser jedoch noch nicht aufgefunden werden.

Außerdem fahndet die Polizei Düsseldorf nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen Hasni K., der am 5. August gegen 22 Uhr einen 26-jährigen Wülfrather in der einer Gaststätte an der Straße „Im Spring“ durch mehrere Messerstiche verletzt haben soll. Hasni K. ist 24 Jahre alt, stammt aus Wülfrath, ist etwa 1,85 Meter groß, hat hellbraune Haare, braune Augen und eine schlanke Figur. Besonders auffällig ist eine Narbe an Stirn sowie am Hinterkopf. Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen hat, kann diese online unter https://polizei.nrw/fahndung/85837 oder telefonisch unter 0211 8700 abgeben. Außerdem nimmt auch die Polizei Wülfrath unter Telefon 02058 92006180 jederzeit Zeugenhinweise entgegen.

Das war in der Tatnacht geschehen: Hasni K. soll Zeugenangaben nach am 5. August gegen 21.55 Uhr die Gaststätte in der Wülfrather Fußgängerzone betreten und sich direkt auf die Herrentoilette begeben haben. Dort stach er unmittelbar mit einem mitgeführten Messer mehrfach auf das Opfer ein, das sich, nach eigenen Angaben, mit Hilfe anwesender Gäste gegen den Angreifer zur Wehr setzte, bis dieser von ihm abließ und sich fluchtartig aus der Gaststätte in unbekannte Richtung entfernte.

Die alarmierte Polizei konnte den flüchtigen Tatverdächtigen - trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung - im Umfeld nicht mehr antreffen.

Der 26-jährige Wülfrather wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen vor Ort. Da die Staatsanwaltschaft Wuppertal das Tatgeschehen als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft hat, ordnete sie die Einrichtung der Mordkommission „Greco“, unter Federführung des Polizeipräsidiums Düsseldorfs, an. Diese wurde bereits am Tag nach der Tat, 6. August, gegründet. Ersten Erkenntnissen der „MK Greco“ zur Folge soll es sich bei dem Tatverdächtigen um den 24-jährigen Wülfrather Hasni K. handeln. Da der aktuelle Aufenthaltsort des Wülfrathers unklar ist, wurde auf Anordnung des Amtsgerichtes Wuppertal eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.