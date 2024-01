Stadtentwicklung in Wülfrath Hundehalter wollen ihre Hundewiese nicht teilen

(am) Zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung zu den Plänen für den Bau einer Trendsportanlage beziehungsweise einer Pumptrack-Anlage auf der ehemaligen Deponie am Hammerstein kündigen sich im Vorfeld Proteste an. In den sozialen Medien werben aktuelle offenbar Hundebesitzer dafür, an der Bürgeranhörung im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung an diesem Dienstag, 23. Januar, im Rathaus teilzunehmen, damit die Hundewiese als Komplettes erhalten bleibt.