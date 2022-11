Jecker Startschuss in Wülfrath : Hoppeditz läutet neue Session ein

Wülfrath Pünktlich und nach Kalkstadtnarren-Tradition erwachte der Hoppeditz in Rohdenhaus um 19.11 Uhr aus seinem Schlaf und schaute aus seinem Sarg hervor. Damit beginnt offiziell die fünfte Jahreszeit in Wülfrath.

(am) Darauf haben sich alle Jecken gefreut: Mit dem Erwachen des Hoppeditzes im Vereinsheim der Kalkstadtnarren am Kliff am Elften Elften um 19.11 Uhr wurde offiziell die fünfte Jahreszeit in der Kalkstadt eingeläutet. Unter Begleitung der neu formierten Tanzgarde der Kalkstadtnarren und des Mettmanner Stadtorchesters wurde der Hoppeditz in seinem Sarg „reingerollt“, bevor er ihm entstieg und somit die Karnevalssession 2022/2023 einläutete. Einen großen Moment erlebten auch Prinzessin Luna I. und Prinz Artjom I. Am Elften Elften wurden sie traditionell inthronisiert. Für das Kinderprinzenpaar ist es – coronabedingt – trotz zweijähriger Amtszeit nun die erste richtige Session. Ihre Ornate musste Schneiderin Susanne Conen anpassen. Nun passen sie aber für eine Karnevalszeit mit Weiberfastnachtsturm, Prunksitzung und Rosenmontagszug. Foto: Blazy