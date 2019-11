Brauchtum und Internatonalität : Prinzessin mit jamaikanischen Wurzeln

Wülfrath Danielle Helling führt die Kalkstadt Narren als Danielle I. durch die Session. Darauf freut sie sich – auch ohne Prinzen an ihrer Seite.

Hoppeditz erwacht. Endlich!, wie sich alle Karnevalisten einig sind. Ganz traditionell steigt er bei den Kalkstadt Narren am 11.11. aus der Kiste, arbeitnehmerfreundlich um 19.11 Uhr. Auch für die Prinzessin beginnt dann die tollste Zeit des Jahres. Danielle I. ist keine Unbekanntes Gesicht, bereits in der Session 2017/18 repräsentierte sie den Wülfrather Karneval,

Danielle Helling, wie die 16-Jährige bürgerlich heißt, bringt einen guten Schuss Exotik ins Brauchtum, sie hat jaimaikanische Wurzeln. Sie stammt aus keiner typischen Karnevals-Familie, sondern gelang über Umwege dorthin Wenngleich:: „Meine Mutter liebt Karneval, der allerdings in Jamaika etwas anders ist als hier“, sagt Danielle über Mama Merline. Er sei eher wie Karneval in Rio, mit spektakulär kostümierten Tanzgruppen, die von den übrigens unverkleideten Zuschauern am Straßenrand bejubelt werden. Die einfachste Gelegenheit, das mal zu erleben, erzählt die Schülerin, die Klasse 11 der Freien Aktiven Schulen besucht, „gibt es in London“, wo Einwanderer aus der Karibik ihre Traditionen weiterleben lassen. Danielle war mit ihren Eltern öfters dort. „Ich fand das immer sehr schön mit den Soca-Tänzern“, erinnert sie sich ans Spektakel.