Zeitreise und Hommage im Bergischen Museum Wülfrath Wie Peter Alexander ins Museum kommt

Lothar Meunier liebt die direkte Ansprache: „Komm und bedien‘ Dich“ lautet seine Aufforderung, die der Hommage an eine deutsche Show-Legende gilt. Wir schließen die Augen und versetzen uns in Gedanken zurück in die 1950er-Jahre. Damals wischte einer mit einer Geste oder einem frechen Grinsen sämtliche Trübsal vom Tisch: Peter Alexander. Wer kennt nicht die Filme mit dem Entertainer aus Wien? Wer kennt nicht seine Shows, die samstagabends die Zuschauer in Massen vor die Fernsehapparate lockte? Und wer kennt nicht seine vielen Hits?