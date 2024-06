Gute Aussichten für Jobeinsteiger in Wülfrath Es gibt noch viele offene Azubistellen

Auch am Stand von Unternehmen Witte, das auch einen Standort in Wülfrath im Industriegebiet Dieselstraße hat, war einiges los: „Die Qualität der Gespräche heute war sehr gut“, berichtete Lisa Dalbeck. „Wir hatten eine gute Mischung am Stand – einige machen gerade ihren Abschluss oder sind Studienabbrecher und suchen aktuell eine Stelle, und es waren Schüler hier, die erst einmal ein Praktikum machen möchten. Wir sind für alles offen und freuen uns über jeden geeigneten Interessenten“, so Dalbeck weiter. Eine weitere Wülfrather Beteiligung war unter anderem mit dem Kalkstein-Riesen Lhoist vertreten. Auch hier wurden viele Gespräche geführt.