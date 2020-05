Bemalte Steine sollen Mut machen : Hoffnungssteine an der Stadtkirche

Hoffnungssteine an der Stadtkirche

Wülfrath Als Jesu Jüngerinnen am Ostermorgen zu seinem Grab gehen, wurde der Grabstein weggerollt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt und gezeigt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Der weggerollte Stein wurde zum Symbol dafür, dass Gott stärker ist als der Tod – und wurde zum Hoffnungszeichen und Mutmacher.

Einst nagelte Martin Luther seine Thesen neben die Tür, jetzt hängt dort ein laminierter Zettel. Nicht an der Wartburg, sondern an der Stadtkirche. Das Ziel ist ebenso klar wie einfach und auf besagtem Zettel notiert: „Wir wollen die Kirche bunt umhüllen.“ Nicht mit irgendetwas, sondern so genannten Hoffnungssteinen.