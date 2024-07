Sichtbares Zeichen für Frieden Wülfrath hisst „Mayors for Peace“-Flagge

Um ein sichtbares Zeichen für Frieden und eine Welt ohne Atomwaffen zu setzen, wurde am Montag, 8. Juli, am Wülfrather Rathaus die „Mayors for Peace“-Flagge gehisst. Die Organisation Mayors for Peace (Bürgermeister für Frieden) wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Mit über 8390 Städten in 166 Ländern, darunter 898 Städte in Deutschland, zeigt dieses Netzwerk, wie Städte weltweit gemeinsam gegen die Bedrohung durch Atomwaffen und für ein friedliches Miteinander eintreten. Wülfrath gehört seit Anfang 2022 dazu.