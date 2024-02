Zeichen in Wülfrath Stadt hisst Ukraine-Flagge zum Jahrestag

Es ist ein trauriger Jahrestag, der sich am kommenden Samstag, 24. Februar, nun bereits zum zweiten Mal jährt: der Start des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine. Die Stadt wird an diesem Tag um 11 Uhr vor dem Rathaus die Flagge der Ukraine hissen. Mit der Aktion hat sie die Initiative der „Mayors for Peace“ (Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für den Frieden) aufgegriffen, am Jahrestag ein klares Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk und für den Frieden zu setzen.