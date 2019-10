Freizeitvergnügen im Herbst im Haus der Jugend : Herbstferienspaß vor der eigenen Haustür

Wülfrath 30 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren können sich in den jetzt bevorstehenden „Kartoffelferien“ nach Herzenslust an der Schulstraße austoben.

Ferienzeit ist kein Synonym für Wegfahrzeit. Im Gegenteil, vor der eigenen Haustür wird eine Menge geboten. So wie beim Herbstferienspaß im Kinder- und Jugendhaus. „Wir erleben bunte, sportliche, leckere, laute, leise, kreative, mediale und reale Abenteuer“, verspricht das Team um Erlebnispädagoge Stefan Jansen und Hanna El-Kayed, seit fünf Jahren als Sozialpädagogin in der Einrichtung beschäftigt.

„Das Prinzip der Freiwilligkeit ist Grundlage“, führt die Fachfrau aus. Im Klartext: Die angemeldeten Kinder – das Angebot richtet sich an junge Menschen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren – können jeden Tag aufs Neue auswählen, nach welcher Art von Aktivität ihnen der Sinn steht. „Wir bieten einen Ganztagsspielbetrieb“, versucht die Sozialpädagogin zusammenzufassen, was sich hinter dem Angebot verbirgt. Im Kreativbereich können sich die Kinder beispielsweise an elektrische Nähmaschinen setzen „und eigene Ideen umsetzen“, wie Kissen, Taschen oder T-Shirts selbst gefertigt werden. Das Material ist vorhanden, die Betreuer wissen auch das kleine Einmaleins an Nadel und Faden zu vermitteln.