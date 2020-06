Evangelische Kirchengemeinde Wülfrath : Sauppe verlässt evangelische Gemeinde

Wülfrath Nach ihrem Theologiestudium trat Henriette Sauppe im Sommer 2018 ihre Stelle als Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde an. Nun geht sie nach Wuppertal zurück, wo sie nach dem ersten Examen ihre Vikariatszeit absolvierte.

Der kommende Sonntag wird ein besonderer Tag für Henriette Sauppe. Dann wird die „Pfarrerin z. A.“, was eine Pfarrerin zur Anstellung ist, von der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde verabschiedet. Sie wird zum 1. Juli in Wuppertal eine neue Stelle antreten.

Die evangelische Kirchengemeinde Wülfrath lädt nun am 28. Juni, 10 Uhr, zum Gottesdienst in die Stadtkirche ein. Um sich gebührend von Henriette Sauppe zu verabschieden sind alle eingeladen, eine Papierblume mitzubringen, die dann zu einem großen Blumenstrauß für sie zusammengestellt wird. Wer nicht zum Gottesdienst kommen kann, gibt Blume oder Gruß im Gemeindeamt ab. Pfarrer Thomas Rehrmann teilt außerdem mit, dass neuerdings in den Gottesdiensten in der Stadtkirche am Platz der Mund-Nase-Bedecker abgenommen werden darf und dass Personen aus bis zu zwei Haushalten gemeinsam auf einer Bank sitzen dürfen.