miteinanderstark : Helden des Alltags gesucht

Wülfrath Welche bewunderungswürdigen Menschen sind Ihnen in den vergangenen Wochen begegnet oder besonders aufgefallen? Was macht Ihr Alltagsheld? Warum möchten Sie sich bei ihm bedanken? Wir freuen uns auf Ihre E-Mails!

Wir möchten im Hinblick auf den 1. Mai, den Tag der Arbeit, jene Menschen würdigen, die uns in der Corona-Krise gerade das Leben ein wenig leichter machen. Dazu benötigen wir Ihre Hilfe. Welcher Mensch ist Ihnen in dieser schwierigen Zeit besonders aufgefallen? Das können Menschen in systemrelevanten Berufen sein, wie Verkäufer, Busfahrer, Pfleger oder der Einkaufswagenwäscher. Es können aber auch Menschen sein, die besonders hilfsbereit sind oder sich sehr solidarisch verhalten.

Berichten Sie uns von Ihren positiven Alltagserfahrungen mit diesem Menschen und was ihn für Sie so besonders macht. In der Ausgabe zu Donnerstag, 30. Mai, stellen wir in der gesamten Ausgabe diese Alltagshelden vor. Schreiben Sie an die E-Mail-Adresse wuelfrath@rheinische-post.de und geben Sie bitte dazu an, wie wir kurzfristig mit Ihnen und der Person in Kontakt kommen können.