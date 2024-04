In andere Welten tauchen in Wülfrath Minestrone sorgt für heiter-skurrilen Theaterabend

Bevor aber so weit ist, stimmen sich die Ensemble-Mitglieder von Minestrone in Wülfrath mit vier Auffürhungen in WIR-Haus auf das Theaterfestival ein. Mit „Welch ein Zusammenspiel“ hatte Minestrone das neue Heimspiel-Format bereits im März 2023 Jahr eröffnet. Nach einer kleinen Zwangspause sind die zwei Einakter, die mit den Mitteln des absurden Theaters spielen und pointenreich das Leben in der Gesellschaft in den Blick nehmen, erneut im WIR-Haus zu erleben.