Politik in Wülfrath Heike Beckmann rückt für die SPD in den Rat

Nach 34 Jahren in der Lokalpolitik hat sich Axel C. Welp zum 30. September aus dem Großteil seiner politischen Ämter aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Zwar bleibt er der Stadt und auch grundsätzlich der Politik erhalten, doch viele seiner Ämter waren nun offen für neue Mitglieder. Aus diesem Grund musste sich die Wülfrather SPD in einigen Bereichen neu positionieren. Mit der Neubesetzung im Rat gibt es nun eine weitere Frau im Gremium. Denn im Rat rückt Heike Beckmann, die bereits kurzzeitig in der vergangenen Wahlperiode 2020 Mitglied des Rates war, nach. Nachrücker Hans-Werner van Hueth hatte zugunsten der Erhöhung der Frauenquote im Rat auf sein Mandat verzichtet, teilt die SPD mit. In der Sondersitzung des Rates (wir berichteten) in dieser Woche wurde Beckmann offiziell vereidigt. Der SPD-Fraktionschef Manfred Hoffmann hieß sie mit einem Blumenstrauß willkommen.