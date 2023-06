Oldtimer-Treffen in Wülfrath Hier glänzten besondere Cabrios um die Wette

Was für ein Anblick: An der Henry-Ford-II-Straße, genau dort, wo bis in die 50er-Jahre die Karosseriewerke Hebmüller ansässig waren, wurden über 20 der heute seltenen Wagen zum Gruppenfoto aufgestellt. Heute steht dort ein modernes Logistik-Gebäude. Die VW-Freunde „Pendelachse“ aus Düsseldorf trafen sich zum alljährlichen Saisonauftakt und das Team um den käferbegeisterten Claus Missing hatte zahlreiche Fahrzeuge mit Wülfrather Aufbauten geladen. So war neben einem Ford-Rheinland von 1934 auch ein seltener Opel-Kapitän aus dem Baujahr 1939 zu sehen. Überstrahlt wurde das Treffen aber von den berühmten VW-Zweisitzer-Cabrios, den Hebmüller-Cabrios schlechthin, welche 1949 erstmalig ausgeliefert wurden.