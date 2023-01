Konzert in Wülfrath Kulturbistro startet mit voll besetztem Saal in die neue Saison

Nach zweieinhalb Stunden Musik und nach drei Zugaben verließen über hundert zufriedene Gäste das Konzert der „Heart Devils“ im Kulturbistro der Arbeiterwohlfahrt (Awo). „Das war ein Kulturjahrauftakt bei uns in der Awo, wie wir ihn uns nicht besser hätten vorstellen können“, so Peter Zwilling, Awo-Vorsitzender. Mit 110 Zuschauern war der große Saal so gut wie ausverkauft.