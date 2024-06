Gut angelehnt in Wülfrath Mehr Abstellmöglichkeiten fürs Rad in der City

Die neuen Fahrradanlehnbügel sind an verschiedenen Standorten in der Innenstadt platziert, um den Bürgerinnen und Bürgern sowie Besucherinnen und Besuchern eine bequeme und sichere Möglichkeit zu bieten, ihre Fahrräder abzustellen. Die Positionen seien sorgfältig ausgewählt und über insgesamt sechs Standorte im Bereich Wilhelmstraße ab Düsseler Straße und Fußgängerzone verteilt worden. Dabei wurde auf Standorte in der Nähe von Einkaufsbereichen, öffentlichen Einrichtungen und beliebten Treffpunkten geachtet. Ziel sei es, umweltfreundliche Alternativen zum Auto zu bieten und die Attraktivität der Innenstadt zu steigern, so die Stadt weiter.