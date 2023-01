Tonnentausch in Wülfrath Gelbe Tonne sorgt für heiße Telefone

„Die Grundverteilung, das heißt die Erstversorgung der Haushalte mit Gelben Tonnen, in der Stadt Wülfrath ist abgeschlossen“, teilt Unternehmenssprecher Marius Schröder auf RP-Nachfrage mit. Doch, wie in anderen Kreisstädten auch, gibt es nach wie vor Haushalte, die bislang keine Tonne oder eine falsche Größe geliefert bekommen haben. Obwohl für solche Anliegen und Reklamationen die RMG zuständig ist, wenden sich viele Bürger dennoch an die städtische Abfallentsorgung, weil sie bei der RMG-Hotline nicht durchkommen oder keine Antwort auf ihre E-Mail erhalten, berichtet Ulrike Eberle von der Abfallwirtschaft: „Die Menschen haben sich im Prinzip hilfeschreiend an uns gewandt, weil sie nicht mehr weiter wussten.“ Das heißt auch, das Telefon bei der Abfallberatung steht nicht mehr still. „Wir bekommen den Frust der Leute ab, können aber gar nicht weiterhelfen, weil wir nicht zuständig sind und auch gar nicht das Kataster führen“, betont Eberle.