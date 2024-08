Kultur in der Stadt Magnet One-Man-Band

Es ist zwar nur ein Künstler, doch als Zuhörer könnte man meinen, man habe eine Band vor sich. Der Künstler Hartmut Lubberich weiß eben, wie es geht. Nicht umsonst war er erneut wieder einer der Walking Acts in diesem Jahr. Bei der Reihe des Stadtkulturbundes sorgen am Samstagvormittag verschiedene Künstler für Abwechslung beim Einkaufsbummel. Seit diesem Jahr auch auf dem Wochenmarkt, wo auch Lubberich mit seinem Akkordeon startete. Danach zog die „One-Man-Band“ weiter zum Heumarkt bis zum Café Schwan und sogar ins Café. Am kommenden Samstag, 10. August, wird es wieder Unterhaltung geben. Dann spielt „Häpines“ von 10.30 bis 11.45 Uhr an verschiedenen Orten in der City. Foto: Blazy