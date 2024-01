Ehrenamt in Wülfrath „Feuerwehr ist eins der letzten großen Abenteuer“

Wülfrath · Hans-Werner Ederer ist seit über 40 Jahren freiwilliger Feuerwehrmann – zunächst noch in Dornap, später dann in der Wülfrather Hauptwache. Sieben Jahre lang hat er eine Feuerwehr in den Emiraten aufgebaut und geleitet.

05.01.2024 , 17:38 Uhr

Hans-Werner Ederer hat nun die Altersgrenze für den freiwilligen Dienst bei der Feuerwehr erreicht. Er bleibt der Wache aber trotzdem treu und möchte sein Wissen an den Nachwuchs weiterreichen. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Anna Mazzalupi