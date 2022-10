Kultur in Wülfrath : Es wird magisch im WIR-Haus

Kultur in Wülfrath

Zauberer Hans Dillenberg unterhält die Besucher – wie hier am Lokschuppen in Erkrath – auch beim Auftritt im WIR-Haus mit seinen Tricks. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Zauberer Hans Dillenberg zaubert zur „Kultur am Montag“ für die Gäste. Die Show ist nicht nur zum Staunen, sondern hat Mitmachcharakter.

Es wird magisch im WIR-Haus: Im Rahmen der Reihe „Kultur am Montag“ ist der Wülfrather Zauberer Hans Dillenberg im WIR-Haus zu Gast. Am 7. November bringt er unter dem Namen „Aus dem Leben eines Magiers“ einen Koffer voller Wunder mit an die Wilhelmstraße 189.